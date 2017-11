Sprint e T-Mobile affondano a Wall Street, accordo saltato su mega fusione

(Teleborsa) – Giornata nera per Sprint, che esibisce una perdita secca del 13,04% sui valori precedenti. Si muove in profondo rosso anche T-Mobile Us, con una flessione del 5,35% sui valori precedenti.

Le due società tlc hanno annunciato nei giorni scorsi di aver abbandonato i colloqui di fusione per creare una più forte società wireless USA.

La situazione di medio periodo di Sprint resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E’ atteso dunque un miglioramento verso l’alto della curva che incontra il primo ostacolo a 5,913 dollari USA. Supporto visto a quota 5,703. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 6,123.

Lo scenario tecnico di T-Mobile Us mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 55,27 dollari USA con area di resistenza individuata a quota 56,38. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 54,77.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)