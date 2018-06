Sprint di Servizi Italia: joint venture nell’area Asia-Pacifico

editato in: da

(Teleborsa) – Servizi Italia allarga i propri confini. La società attiva nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere, ha raggiunto l’accordo con il gruppo asiatico IDS Medical Systems Group Ltd. per la costituzione di un veicolo societario con sede a Singapore denominato IdsMED Servizi Pte Ltd, che avrà l’obiettivo di identificare e sviluppare nuove opportunità di business nei servizi di sterilizzazione e lavanolo per la Sanità nell’Area Asia-Pacifico.

La notizia fa brillare il titolo a Piazza Affari, con quotazioni che stanno sopravanzando i valori precedenti del 5,42%.