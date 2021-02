Spread sotto quota 90 punti con giuramento Draghi in vista

editato in: da

(Teleborsa) – Lo spread BTP/Bund è sceso sotto quota 90 punti, ai minimi dal marzo 2015, con il rendimento del BTP decennale allo 0,43%, in calo di 2 punti nelle ultime 24 ore e all’ennesimo record storico. Nonostante Piazza Affari abbia aperto in calo, come le altre borse europee, prosegue l’effetto Draghi sul differenziale di rendimento tra i titoli italiani e tedeschi.

Lo spread potrebbe confermarsi in discesa se si conseidera che l’ex presidente della BCE potrebbe già oggi sciogliere la riserva con il giuramento che potrebbe avvenire domattina. Sulla lista dei ministri (presumibilmente un mix di tecnici e politici) per ora nulla è trapelato.

(Foto: © Roberto Pirola / 123RF)