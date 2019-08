Spread e rendimenti BTP in risalita con affermazioni Di Maio

editato in: da

(Teleborsa) – Resta alta la volatilità dei titoli di Stato italiani, fortemente influenzati dai venti a favore o contrari che soffiano dal Governo nascente.

Ad essere fortemente condizionato, di fatto, non solo il rendimento dei titoli di stato italiani ma anche lo Spread, che risale rispetto dai minimi toccati precedentemente. La situazione, però rimane instabile, specie dopo le ultime dichiarazioni del leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio.

Il diktat lanciato dal leader del M5S Luigi Di Maio al Pd – “o c’è il sì alle proposte del Movimento o si va al voto” – non è piaciuto alla controparte e non è stato certamente gradito dai mercati, che ora temono possa saltare tutto l’impianto dell’accordo che ha portato ad una conferma del Conte Bis. L’incertezza politica e le tensioni dell’Esecutivo destabilizzano i mercati, è successa la stessa cosa quando la Crisi di Governo diventava un’ipotesi sempre più plausibile, e sta succedendo lo stesso adesso.

Oggi le vendite si sono scatenate sui BTP decennali, facendo risalire il rendimento all’1,03% con chiusura dello Spread a quota 174, in aumento di 7 punti base rispetto alla chiusura di ieri. Anche la Borsa di Milano è stata gelata ed ha chiuso in rosso. Uno scenario non del tutto idilliaco che, come detto, ha visto i mercati traballare proprio a partire dalla parole di Luigi Di Maio indirizzate al Pd. Nemmeno le dimissioni di Conte hanno preoccupato così tanto.

Durante il discorso di Conte al Senato (quello appunto dove presentava le dimissioni) all’inizio l’indice Ftse Mib ha infatti toccato i minimi perdendo l’1,2% ma, alla fine dell’intervento, lo stesso ha registrato una ripresa, attestandosi a fine giornata con un calo dell’1,11% e un avvio positivo il giorno dopo (segnando + 1,15%).