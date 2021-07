Spindox, ricavi ed EBITDA in crescita a doppia cifra nel primo semestre

editato in: da

(Teleborsa) – Spindox, società sbarcata in Borsa a inizio luglio e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology), ha registrato ricavi pari a 33,42 milioni di euro nel primo semestre del 2021, in crescita del 20,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’EBITDA si è assestato a circa 2,71 milioni di euro, pari al 8,1% dei ricavi e in crescita del 37,5% rispetto ai primi sei mesi del 2020. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2021 risulta positiva e pari a 545 mila euro (al 31 dicembre 2020 era invece negativa e pari a circa 2,17 milioni di euro.

“Siamo soddisfatti delle performance del primo semestre 2021 – ha dichiarato Luca Foglino, amministratore delegato di Spindox – Il risultato è in linea con le nostre previsioni sia in termini di ricavi sia per quanto riguarda la marginalità. Merito della buona crescita tanto nei mercati di tradizionale elezione per la nostra società (TLC e Automotive) quanto in quelli di più recente ingresso (Financial Services e Modern Distribution), ma soprattutto della focalizzazione del business negli ambiti tecnologici più innovativi, come quello dell’intelligenza artificiale”.