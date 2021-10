Spindox, CdA approva semestrale. Focus su ambiti tecnologici più innovativi

(Teleborsa) – Il CdA di Spindox, società sbarcata su AIM Italia a inizio luglio e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology), ha approvato i risultati al 30 giugno 2021. I ricavi sono stati pari a circa 33,4 milioni di euro, in crescita del 20,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’EBITDA è stato pari a 2,7 milioni di euro (+37,5%), mentre l’utile netto si è assestato a 1,27 milioni di euro (+ 59%). La Posizione finanziaria netta è positiva per 545 mila euro (vs negativa per 2.169 migliaia di euro al 31 dicembre 2020).

La società sottolinea che l’incremento del business è causato dalla “buona crescita sia nei mercati tradizionalmente core per la società (TLC e Automotive), quanto in quelli di più recente ingresso (Financial Services e Modern Distribution), ma soprattutto della focalizzazione del business negli ambiti tecnologici più innovativi, come quello dell’intelligenza artificiale”.



“Siamo molto soddisfatti delle performance del primo semestre 2021 e riteniamo che il processo di evoluzione e trasformazione digitale che sta interessando l’intero Paese sia un driver molto importante per aumentare le potenzialità del mercato su cui Spindox opera da player di riferimento – ha commentato l’AD Luca Foglino – Osservando i primi mesi del secondo semestre, la proiezione verso fine anno vede la società mantenersi in linea con i propri obiettivi di crescita“.