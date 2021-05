Spicca il volo Regeneron Pharmaceuticals su trimestrale positiva

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per Regeneron Pharmaceuticals, che tratta in rialzo del 3,39%, attestandosi a 499. La società farmaceutica attiva nel settore biotech ha registrato ricavi in aumentato del 38% a 2,53 miliardi di dollari nel primo trimestre 2021, superiori alle attese. Anche l’utile di 9,89 dollari per azione ha battuto le previsioni, che erano per 9 dollari per azione.

Le entrate sono state sostenute da un forte rimbalzo delle vendite del farmaco per le malattie della retina Eylea e dal contributo del cocktail di anticorpi per la Covid-19. “Abbiamo recentemente riportato risultati positivi di Fase 3 per REGEN-COV sia per il trattamento che per la prevenzione del Covid-19 e stiamo lavorando con le autorità nazionali e statali per migliorarne l’accesso”, ha detto il presidente e CEO Leonard S. Schleifer.

Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 505,9 e successiva a 526,4. Supporto a 485,3.