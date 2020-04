Speranza, guardare a futuro con fiducia ma piedi per terra

editato in: da

(Teleborsa) – La battaglia non è ancora vinta ma possiamo guardare al futuro con fiducia. E’ un messaggio di incoraggiamento quello del Ministro della Salute Speranza a pochi giorni dall’inizio della Fase 2, quella dell’allentamento delle misure.

“Dalle curve del contagio si vede oggi una situazione diversa rispetto alle settimane precedenti: questo grazie alle misure drastiche che abbiamo adottato ma anche grazie agli italiani che sono stati all’altezza della sfida drammatica”, ha detto nel corso dell’inaugurazione dell’Edificio Alto Isolamento dell’Istituto Spallanzani di Roma.

“Ci siamo trovati tutti di fronte a un fatto epocale che sarà ricordato sui libri di storia – ha detto ancora – Uno tsunami che ha sconvolto le vite di ciascuno di noi. Lo Stato, le istituzioni, le regioni hanno risposto con forza e determinazione a questa onda anomala entrata nelle nostre vite. In poco tempo le Regioni, le comunità, i presidi sanitari hanno messo in campo una sfida nuova”.

La parola d’ordine resta però rigorosamente prudenza per evitare pericolosi passi indietro che potrebbero finire per vanificare i sacrifici, sanitari ed economici, fatti fin qui. “Ci sono le condizioni per programmare il domani – osserva ancora Speranza – ma con i piedi ben piantati nell’oggi. Il virus circola ancora nel nostro territorio, guai a pensare che la battaglia sia vinta“.

Poi un elogio alle Istituzioni e, in particolare, alla Regione Lazio che ha saputo essere “all’altezza, affrontando con coraggio una sfida tremenda, una Regione dove c’è la Capitale: ne va dato merito al Presidente Zingaretti e all’Assessore D’Amato”, ha concluso.