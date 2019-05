SPEA Engineering entra nel Board del Forum Internazionale dei Trasporti

editato in: da

(Teleborsa) – E’ stato sottoscritto ieri a Lipsia da Young Tae Kim, Segretario generale dell’International International Transport Forum (ITF) dell’OCSE, e da Paolo Costa, Presidente di SPEA Engineering, società del gruppo Atlantia, il documento che sancisce l’ingresso della società tra i membri del Corporate Partnership Board dell’ITF.

L’ITF è un’organizzazione intergovernativa che conta sulla partecipazione di 60 Paesi membri ed è nata con l’obiettivo di facilitare “il dialogo globale per un trasporto migliore”. Il Corporate Partnership Board (CPB) è la piattaforma ITF istituita allo scopo di interagire con il settore privato e arricchire la discussione sulle politiche di trasporto a livello globale, identificando anche le sfide attuali e future per l’industria dei trasporti nei suoi molteplici ambiti (crescita, benessere, ambiente ecc.).

SPEA Engineering ha un’esperienza cinquantennale nella fornitura di servizi di ingegneria integrata per le infrastrutture di trasporto con progetti che riguardano strade, autostrade, aeroporti e ferrovie. La società opera in Europa, Sud America, Africa e Asia e collabora con la Banca Mondiale e le istituzioni finanziarie europee.



“Desidero esprimere grande soddisfazione per l’ammissione a un club in grado di valorizzare e diffondere nel mondo best practices in materia di trasporti, dalle infrastrutture alle nuove tecnologie che stanno ‘invadendo’ anche il nostro settore”, afferma il Presidente di SPEA Engineering Paolo Costa.

“Un contesto nel quale siamo convinti che le nostre esperienze – prosegue – possano costituire un apporto apprezzato dai prestigiosi compagni di viaggio”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Amministratore delegato Antonino Galatà, secondo cui l’ingresso della società nel Board ITF rappresenta “un’importante occasione per valorizzare l’esperienza e la professionalità di SPEA Engineering, qualità ormai consolidate e riconosciute a livello internazionale”.