Spazio, Fraccaro: raddoppiamo fondi, Italia potenza mondiale

(Teleborsa) – “Il settore dello spazio rappresenta il volano per lo sviluppo, l’innovazione e la competitività del sistema-Paese. Forte dei risultati raggiunti in termini di ritorno economico degli investimenti e maggior efficienza garantita alle istituzioni, l’Italia raddoppia i fondi stanziati per i programmi dell’Esa“.

Lo annuncia da Siviglia il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro a margine del Consiglio Ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea.

“Con una sottoscrizione totale pari a 2 miliardi e 288 milioni di euro, la più alta di sempre – spiega – il nostro Paese si afferma come una potenza spaziale mondiale. Questo significa assicurare la crescita esponenziale del comparto scientifico-industriale e un’offerta senza precedenti in termini di prodotti e applicazioni al servizio del Paese e dei cittadini”.

Il Consiglio Ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea, ha aggiunto, “è un successo su tutti i fronti per l’Italia. Il nostro ruolo nell’ambito delle spazio europeo, con una sottoscrizione del budget totale che sale al 16%, assume un rilievo inedito: l’Italia diventa più forte in ESA e i programmi dell’Agenzia si focalizzano sulle nostre aree di eccellenza. La nostra strategia di puntare sui settori strategici comparto nazionale dello spazio si è rivelata vincente, abbiamo raccolto le sottoscrizioni di altri Paesi, compresa la Francia, e ora i programmi nei quali esercitiamo la leadership sono al centro delle attività ESA. L’Italia contribuisce in maniera sempre più decisiva alla definizione delle politiche spaziali europee: non potremmo essere più soddisfatti di un risultato che darà enorme impulso allo sviluppo industriale, scientifico e tecnologico del comparto nazionale”.