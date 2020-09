“Spazio CDP” arriva a Perugia: nasce punto informativo per sviluppo imprese e PA del territorio

editato in: da

(Teleborsa) – È stato siglato oggi l’accordo di collaborazione territoriale tra Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Grazie a questa intesa apre oggi un punto informativo presso la sede perugina della Fondazione, all’interno del progetto “Spazio CDP” esteso a diverse altre città italiane.

L’accordo si inserisce nell’ambito del progetto di collaborazione tra ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa) e Cassa Depositi e Prestiti e ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza di CDP sul territorio e la cooperazione con le singole Fondazioni per lo sviluppo di progetti congiunti a beneficio delle comunità locali.

Nello “Spazio CDP” di Perugia – così come già succede in quelli di Cagliari, Sassari e Trento-Rovereto – è possibile incontrare i referenti CDP, che forniscono supporto integrato a soggetti sia pubblici che privati, facendo sistema delle diverse esigenze e aumentando la coesione con il territorio.

“In linea con la nostra missione, intendiamo contribuire a raccogliere le istanze degli stakeholder locali e agire a sostegno dell’intera comunità, dando un importante contributo alla ripresa e allo sviluppo della nostra regione, messa a dura prova da un contesto economico-finanziario già molto complesso ed appesantito dall’emergenza Covid-19”, ha detto la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia Cristina Colaiacovo.

Il coinvolgimento delle Fondazioni nelle iniziative che CDP porta avanti di concerto con le Regioni e le Provincie autonome, consente di aumentare la leva finanziaria e l’efficacia degli interventi a supporto della crescita del tessuto economico-sociale.

Con lo stesso obiettivo, Cassa Depositi e Prestiti, Regione Umbria e Gepafin hanno firmato oggi un protocollo d’intesa per la promozione di iniziative di potenziamento del sistema infrastrutturale, di sviluppo urbano sostenibile e di rilancio economico del territorio.

“L’azione sinergica tra i vari attori istituzionali e non, la capacità di saper far squadra, ognuno nel rispetto dei propri ruoli, è fondamentale per il rilancio e lo sviluppo del territorio umbro, ancor di più in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo”. Lo ha detto la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, aggiungendo che l’apertura di un punto informativo da parte di CDP “è certamente un passo in avanti nella direzione dello sviluppo del territorio. Così come lo è il protocollo d’intesa firmato quest’oggi che accende i riflettori su settori e temi che sono veri pilastri per l’Umbria e che spaziano dal supporto alle imprese al miglioramento della rete viaria, passando per la sempre maggiore attenzione alla sicurezza nei plessi scolastici e alle tematiche ambientali.”

“Gli accordi firmati a Perugia testimoniano e rafforzano il legame di Cassa Depositi e Prestiti con il territorio, reso ancora più solido dalla partnership con le Fondazioni bancarie – tra cui quella della Cassa di Risparmio di Perugia – con le quali condividiamo parte della nostra missione istituzionale. Nella fase di emergenza da Covid-19 l’impegno di CDP si è ulteriormente rafforzato con nuove misure straordinarie per favorire la ripartenza e sostenere le imprese, le pubbliche amministrazioni e lo sviluppo delle infrastrutture. Oggi siamo pronti a lanciare nuove iniziative a supporto dell’economia del territorio e del tessuto imprenditoriale e siamo lieti di farlo in una città importante come quella di Perugia, confermando l’impegno già preso con il Comune in occasione della firma del Piano Città ad aprile del 2019”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di CDP Fabrizio Palermo.

CDP ed il Comune di Perugia, lo scorso mese di agosto, avevano già firmato un’intesa finalizzata alla realizzazione di azioni di sviluppo relative alle infrastrutture digitali e sportive e alla transizione energetica, funzionali al rilancio dell’economia della città. Nello specifico, l’accordo si focalizza anche sulla realizzazione di un nuovo sistema di trasporto rapido di massa di tipo Bus Rapid Transit (BRT) per la linea Castel del Piano-Fontivegge. Su questo progetto, e su altri previsti dal PUMS, il Comune potrà avvalersi dell’attività di consulenza tecnico-amministrativa di CDP.

“L’esperienza di Cassa Depositi e Prestiti in tema di grandi infrastrutture, che non è limitata alla sola pianificazione economica delle opere, può essere particolarmente d’aiuto all’Amministrazione comunale nel cammino verso la realizzazione di un’opera di trasporto rapido di massa che rappresenterà una rivoluzione nel TPL perugino”, ha sottolineato il Sindaco di Perugia Andrea Romizi.

