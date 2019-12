Spazio, a Roma “in mostra” la New Space Economy: presente ENEA

editato in: da

(Teleborsa) – Un appuntamento da non perdere. Da domani, martedì 10 fino a giovedì 12 dicembre alla Fiera di Roma, ENEA partecipa a “New Space Economy – NSE ExpoForum”, il forum internazionale dedicato alle nuove frontiere dell’industria spaziale organizzato da Fondazione Amaldi, Fiera Roma e Space Foundation, con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana.

In questa prima edizione dell’evento internazionale per la valorizzazione della filiera produttiva spaziale – il cui giro d’affari al 2040 è stimato in 1.500 miliardi di euro – ENEA sarà presente con uno stand espositivo dove saranno in mostra speciali prototipi per la space-farming e la facility sperimentale per lo studio di tecniche avanzate di controllo termico (Two-Phase Cooling) per elettronica di potenza e a gravità variabile. I visitatori potranno inoltre scoprire l’ultima frontiera della tecnologia dei materiali e come gli scienziati siano in grado di sfruttare il quarto stato della materia, il plasma, per produrre rivestimenti resistenti alle condizioni estreme di pressione e temperatura, tipiche dello spazio.

Infine, il Direttore del dipartimento ENEA di “Tecnologie energetiche”, Gian Piero Celata, parteciperà alla tavola rotonda “New Space Economy and Research” insieme ai Presidenti dei maggiori enti ed istituzioni di ricerca italiane impegnati nel settore, in programma il 12 dicembre alle ore 16.00.