Spaxs sale al 98,3% in Banca Interprovinciale

(Teleborsa) – Spaxs detiene intorno al 98,3% di Banca Interprovinciale. Lo annuncia la La SPAC (Special Purpose Acquisition Company) promossa da Corrado Passera ex A.D. di Intesa Sanpaolo e Andrea Clamer che si focalizza sul settore dei servizi finanziari, dove cerca società target per un’operazione di aggregazione e patrimonializzazione.

Nell’ambito dell’Accordo Quadro relativo alla Business Combination con Banca Interprovinciale, a conclusione del periodo di successiva adesione all’accordo previsto per gli azionisti della Banca, ha aderito un’ulteriore quota pari al 6,9% circa del capitale sociale della Banca.

La situazione definitiva prevede che il 78,9% circa del capitale sociale di Banca Interprovinciale venga acquistato in contanti per un corrispettivo complessivo pari a 44,2 milioni, e il 19,4% circa tramite conferimento e consegna di massime 987.128 azioni Spaxs di nuova emissione a un valore di 11 euro per azione.

Il rimanente 1,7% circa del capitale sociale di Banca Interprovinciale si prevede possa confluire attraverso un’integrazione societaria tra Spaxs e Banca Interprovinciale, che verrà realizzata successivamente.