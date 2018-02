Spaxs, buona la prima: in rialzo del 4% al debutto

(Teleborsa) – Buona la prima per Spaxs che nel giorno del debutto a Piazza Affari chiude con un +4,04%. La SPAC (Special Purpose Acquisition Company) promossa da Corrado Passera e Andrea Clamer, si focalizza sul settore dei servizi finanziari, dove cerca società target per un’operazione di aggregazione e patrimonializzazione.

“Abbiamo già cinque candidati sul tavolo. Settimana prossima faremo una prima short list e poi ci saranno le due diligence, ha dichiarato Passera in occasione della cerimonia del suono della campanella a Palazzo Mezzanotte.

Più contenuti i guadagni di ALP.I, altra matricola che oggi oggi 1° febbraio ha fatto il suo ingresso alla Borsa di Milano.La SPAC promossa da Mediobanca chiude la giornata con un rialzo dello 0,46%.