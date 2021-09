Sparkle lancia primo data center “green” in Grecia

editato in: da

(Teleborsa) – Sparkle, società del gruppo TIM specializzata nei servizi internazionali, annuncia il lancio di Metamorfosis II, il primo data center “green” in Grecia e uno dei più grandi e avanzati d’Europa. Diventano così quattro i data center gestiti in Grecia: tre ad Atene e uno a Creta, per uno spazio totale di 14.000 metri quadrati e una potenza di 13,7 MW.

Situato ad Atene, nella zona industriale di Metamorfosis e proprio accanto a un altro data center proprietario, il nuovo centro di calcolo si estende su una superficie di 6.000 metri quadrati, per una capacità fino a 700 rack e 7,7 MW di potenza e un design modulare per soddisfare le esigenze dei clienti. Inoltre, Metamorfosis II adotta sistemi di alimentazione e raffreddamento ad alta efficienza energetica tra i più avanzati, per una riduzione delle emissioni di anidride carbonica di circa 28.000 tonnellate l’anno.

“Abbiamo creato un hub aperto unico nel suo genere per offrire un’esperienza avanzata ai clienti più sofisticati e garantire allo stesso tempo il rispetto dell’ambiente”, afferma Elisabetta Romano, Amministratore Delegato di Sparkle.

Tutti i data center sono interconnessi alla rete Nibble, la rete ottica pan-mediterranea di Sparkle, e alla dorsale IP globale Tier-1 di Sparkle Seabone, per offrire collegamenti internazionali ad alta velocità e accesso ai principali fornitori di servizi cloud. I data center di Sparkle sono infrastrutture sostenibili, sicure e all’avanguardia progettate per ospitare i sistemi IT dei clienti e fornire connettività veloce e affidabile a livello globale.

