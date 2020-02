Sparkasse, nel 2019 utile Gruppo in crescita

editato in: da

(Teleborsa) – La Cassa di Risparmio di Bolzano (Sparkasse) ha approvato gli schemi di bilancio 2019. L‘utile consolidato del gruppo è in crescita a 29,3 milioni di euro (erano 23,6 l’anno precedente, +24,5%), mentre aumenta a 27 milioni (+6,6%) l’utile a livello individuale della banca.

Crescono inoltre i volumi, la solidità e diminuiscono i rischi. La raccolta diretta rappresentata dai conti correnti, depositi ed obbligazioni raggiunge i 7,1 miliardi di euro (+6,0%) mentre la raccolta gestita rappresentata dai volumi di risparmio della clientela in fondi d’investimento raggiunge il livello record di 1,645 miliardi di euro, in crescita del 19,7% rispetto al 2018. Le nuove erogazioni di mutui a privati e imprese ammontano a 1.143 milioni di euro (+19,4% rispetto al 2018). L’indicatore che misura la rischiosità del portafoglio crediti raggiunge il livello lordo del 6,4% che, al netto degli accantonamenti, corrisponde a un valore del 2,3%. Nel 2018 i due valori erano rispettivamente a 8,7% e 4%. Il Cet1 ratio è al 13,04%, in crescita rispetto al 12,3% del 2018.

“Il lavoro svolto in questi anni continua a dare i suoi frutti. Vengono mantenuti gli impegni presi con gli azionisti ai tempi dell’aumento di capitale. Anche quest’anno la banca è ancora più forte rispetto all’anno precedente, migliorano gli indicatori esprimendo una capacità di crescita e contemporaneamente mantiene il profilo di prudenza: due elementi che hanno rappresentato negli ultimi 5 anni le direttrici chiave a cui si ispira la strategia della banca”, commenta in una nota il presidente, Gerhard Brandstatter. Sparkasse precisa che è ancora in corso l’attività di verifica da parte della società di revisione legale dei conti Deloitte & Touche. Il progetto di bilancio dell’esercizio 2019 verrà esaminato e approvato nella riunione consiliare fissata per il prossimo 16 marzo.