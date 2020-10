Sparco, da CDP finanziamento da 8 milioni di euro assistito da Garanzia Italia di Sace

editato in: da

(Teleborsa) – Cassa depositi e prestiti supporta i piani di sviluppo del Gruppo Sparco, player mondiale nella produzione e commercializzazione di equipaggiamento per il settore racing e partner tecnico dei più importanti team del motorsport mondiale (F1, Campionati Rally, Parigi-Dakar, Nascar e Indycar Series negli Stati Uniti, e molti altri). Il finanziamento da 8 milioni di euro con durata di 72 mesi assistito dalla Garanzia Italia di Sace, erogata digitalmente e in tempi brevi, – si legge in una nota – sarà utilizzato per sostenere, in questo momento delicato, gli investimenti già avviati del Piano Industriale dell’azienda piemontese.

Nel 2019 Sparco ha registrato un fatturato 2019 pari a 81 milioni di euro, opera con 875 dipendenti in 8 stabilimenti in Italia e all’estero e distribuisce oltre 8mila prodotti in 100 paesi. I ricavi del Gruppo sono conseguiti per il 34% in Italia, il 36% in Europa e il 30% nel resto del mondo.

“L’operazione a sostegno del Gruppo Sparco – commenta Nunzio Tartaglia, responsabile Divisione Cdp Imprese – conferma la volontà di Cdp di sostenere le Mid Cap italiane presenti su tutto il territorio nazionale. Il nuovo Piano Industriale della Società, seppur rivisitato a seguito del Covid19, conferma la volontà della proprietà di continuare ad investire nella crescita ed espansione del Gruppo guardando al futuro con ottimismo, nonostante l’attuale crisi emergenziale”.

“Il Gruppo Sparco, in un anno sicuramente difficile per il momento emergenziale che stiamo vivendo, – afferma Claudio Pastoris, amministratore delegato di Sparco – è impegnato nella realizzazione di un ambizioso piano di crescita e di sviluppo in tutti i segmenti di business in cui opera: Motorsport, Automotive, Antinfortunistica, E-sport e Abbigliamento Leisure, che richiedono per i prossimi anni significativi investimenti. Grazie a Cdp che ha compreso la rilevanza del nostro piano industriale, Sparco beneficerà con questo finanziamento, assistito dalla Garanzia Italia di Sace, di un supporto finanziario concreto in questa importante fase del proprio processo di crescita”.

“L’intervento attraverso Garanzia Italia di Sace – dichiara Simonetta Acri, chief mid market officer di Sace – ha permesso di fornire nuova liquidità in favore di un’eccellenza del Made in Italy come Sparco che, nonostante la fase particolarmente complessa, continua ad investire e a puntare sulla propria crescita. Sace, inoltre, attraverso quest’operazione consolida una relazione collaudata con la multinazionale piemontese, che già nel 2019 ha supportato in un progetto di internazionalizzazione, consapevole che la ripartenza dell’economia nazionale deve passare anche dalle opportunità offerte dai mercati internazionali”.