Spagna, Recovery: UE stacca primo assegno da 9 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – La Commissione europea ha erogato oggi alla Spagna 9 miliardi di euro in prefinanziamento, pari al 13% della dotazione finanziaria del Paese nell’ambito del Recovery and Resilience Facility. Il pagamento della prima rata contribuirà a dare il via all’attuazione degli investimenti fondamentali e delle misure di riforma delineate nel PNRR della Spagna. “L’ambizioso piano fornirà una spinta cruciale per rendere la transizione verde una realtà, digitalizzare ulteriormente l’economia e rendere la Spagna più resiliente che mai”, scrive la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, su Twitter.



La Commissione autorizzerà ulteriori esborsi sulla base dell’attuazione degli investimenti e delle riforme delineate nel piano di ripresa e resilienza della Spagna. Il Paese riceverà un totale di 69,5 miliardi di euro, interamente costituiti da sovvenzioni, durante la durata del suo piano.

“La Commissione Europea ha già erogato alla Spagna i primi 9 miliardi per il prefinanziamento del Recovery Plan. Avanziamo verso un Paese più verde, digitale, femminista e coeso, avviando le grandi trasformazioni di cui la nostra economia ha bisogno”: così su twitter il Premier spagnolo Pedro Sánchez ha commentato l’annuncio del primo assegno staccato da Bruxelles.

Erogati anche, nella giornata di oggi, alla Lituania 289 milioni di euro in prefinanziamento, pari al 13% della dotazione finanziaria del paese nell’ambito del Recovery fund. La Commissione autorizzerà ulteriori esborsi sulla base dell’attuazione degli investimenti e delle riforme delineate nel piano di ripresa e resilienza della Lituania. Il Paese riceverà un totale di 2,22 miliardi di euro, interamente costituiti da sovvenzioni, per tutta la durata del suo Piano.