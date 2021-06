Spagna: prezzi produzione maggio +1,6% m/m, +15,3% a/a

editato in: da

(Teleborsa) – Continuano a crescere i prezzi alla produzione in Spagna a maggio. Secondo l’ufficio statistico spagnolo INE, la variazione tendenziale mostra un incremento del 15,3%, che segue il +13% di aprile. I confronti con lo scorso anno sono però difficili in questi mesi, in quanto ad aprile e maggio 2020 ci furono grandi blocchi alla produzione, provocati dalle misure restrittive.

Su base mensile si registra un aumento dell’1,6% dopo il +3% precedente.

L’indice depurato della componente energetica registra un calo del 7,1% tendenziale dopo il +5,4% rilevato in precedenza.