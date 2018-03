Spagna, l’economia resta florida nell’ultimo scorcio del 2017

(Teleborsa) – L’economia spagnola conferma una crescita discreta, anche se in lievissima decelerazione rispetto al trimestre precedente. Lo ha confermato oggi l’Istituto statistico spagnolo INE che ha pubblicato i dati definitivi del PIL, che confermano la lettura preliminare di fine novembre.

Il Prodotto Interno Lordo del 4° trimestre ha registrato un aumento su base trimestrale dello 0,7%, in linea con la stima preliminare e le attese degli analisti.

Su base annua il PIL ha registrato un incremento del 3,1%, come indicato dai dati iniziali ed in linea con il consensus. La crescita tendenziale è anche in linea con quella evidenziata nel trimestre immediatamente precedente.