Spagna, industria in accelerazione nel mese di agosto

(Teleborsa) – L’industria spagnola accelera nel mese di agosto.

Gli ordini al netto dell’effetto del calendario, hanno continuato a crescere in maniera sostenuta (+8,2%) su base annua, in accelerazione rispetto al +7,7% del mese precedente. Il dato non corretto sale a +8,1% da +7,6%.

Lo comunica l’Istituto statistico spagnolo (INE), aggiungendo che la variazione mensile è stata pari a +0,7% dopo il +1,3% rivisto del mese precedente (dato preliminare a +0,5%).

Il fatturato, invece, ha registrato un aumento annuo del 7,6%, in aumento dal +6% precedente, al netto degli effetti del calendario, mentre l’indice originario sale anch’esso a +7,7% dal +6% precedente. A livello mensile si è registrata una crescita del 2,2% dopo il -0,1% precedente.