Spagna, disoccupazione luglio scende meno del previsto

(Teleborsa) – Diminuisce meno delle aspettative la disoccupazione in Spagna a luglio. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrata una riduzione dei disoccupati dello 0,14%, ossia di 4.253 unità. Le attese del mercato erano per una discesa di 21.400 disoccupati mentre il mese precedente c’era stata una riduzione di 63.800 persone. In termini destagionalizzati, la disoccupazione è scesa di 2.915 unità.

Confrontando il dato di giugno con lo stesso mese dell’anno precedente, si è registrato un calo dei disoccupati di 123.588 mila unità (-3,94%).