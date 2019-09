Spagna, disoccupati in calo nel mese di agosto

editato in: da

(Teleborsa) – Scende ad agosto il numero di disoccupati negli uffici dei servizi pubblici per l’impiego in Spagna, di 116.264 persone, il 3,65% in meno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Pertanto, il numero totale di disoccupati registrati è 3.065.804, il livello più basso nel mese di agosto degli ultimi 10 anni.

Lo rileva il ministero del lavoro iberico, segnalando che la disoccupazione è aumentata di 54.371 persone rispetto al mese precedente. L’anno scorso la disoccupazione era aumentata nello stesso mese di 47.047 persone.

Cresce la disoccupazione dei giovani sotto i 25 anni, di 6.182 (2,82%) rispetto al mese precedente. Aumenta anche in 48.189 (1,73%) tra coloro che hanno 25 anni e più.