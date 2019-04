In Spagna crescita economica record, cosa la differenzia dall’Italia

editato in: da

Se l’Italia si avvicina sempre più alla recessione tecnica, c’è un Paese dell’Eurozona che si è distinto dai giganti europei Germania e Francia per crescita.

La Spagna risulta infatti essere il Paese che cresce di più tra le grandi economie continentali. Non è una novità degli ultimi mesi: sono infatti cinque anni che il Pil di Madrid cresce in modo significativo e ha chiuso il 2018 con un aumento del 2,6%. Nonostante sia una crescita più bassa degli anni precedenti, risulta essere il triplo di quella italiana. Anche le previsioni future ritraggono contorni positivi: la Banca di Spagna infatti prevede un aumento del 2,2% per il 2019, che si riduce ad un 1,9% nel 2020 e un 1,7% nel 2021.

Se si considera la situazione in cui il Paese versava prima del 2014, viene da chiedersi quale sia stata la ricetta “fortunata”. Tra il 2007 e il 2014 infatti, la Spagna ha perso 3,8 milioni di posti di lavoro, i salari sono scesi del 10% e il settore edile è collassato, passando da 20mila permessi edilizi del marzo 2007 ai 700 dell’agosto 2013.

La ricetta “miracolosa” tuttavia non sembra così chiara ed è ancora piena di punti di domanda. La crescita economica da record arriva infatti in un momento ricco di tensioni indipendentiste, con un panorama politico sempre più frammentato e con il numero di disoccupati pari a 3,3 milioni, la cifra maggiore dell’Unione Europea. Non bisogna dimenticare che Madrid detiene anche uno dei più alti tassi di povertà, oltre che un tasso di inoccupati, senza lavoro, pari al 14% e secondo solo a quello greco.

In realtà, il recupero così veloce si spiega grazie alla profondità del crollo registrato dalla Spagna durante la crisi: l’occupazione è cresciuta del 3% all’anno negli ultimi quattro anni, andando a creare posti di lavoro negli ultimi due anni quasi pari a quelli dell’economia tedesca, nonostante la forza lavoro sia meno della metà. L’occupazione in crescita ha aiutato i consumi delle famiglie, che sono cresciuti nel 2018 del 2,2%, contro una media dell’1% in Europa e trainando, di fatto, il PIL.

Da sottolineare anche la differenza tra la struttura economica spagnola e quella di altri Paesi europei: Madrid è infatti meno dipendente dalle esportazioni rispetto ad esempio alla Germania e all’Italia, che stanno risentendo delle tensioni commerciali con la Cina. Il Paese guidato da Pedro Sánchez sta puntando molto sulla domanda interna, che grazie alla ripresa del settore bancario e al boom degli investimenti, risulta aumentata in un anno del 4,6%. Quella che un tempo è stata indicata come una debolezza, si sta trasformando ora in un volano per l’economia.

Secondo gli esperti, tuttavia il miracolo spagnolo non potrà avere ancora lunga durata e tra i fattori che remano contro alla crescita, trova spazio l’instabilità politica, testimoniata da tre elezioni in quattro anni, il panorama frammentato, con i nuovi partiti Podemos, Ciudadanos e Vox. È così che i due partiti storici hanno dovuto cercare alleanze per riuscire a trovare maggioranze stabili. Basti pensare che l’attuale premier socialista Sánchez aveva dovuto cercare appoggio ai partiti indipendentisti catalani, con cui i rapporti non sono rimasti distesi.

In più, l’ascesa dell’ultradestra di Vox, che ha annunciato di voler candidare due generali franchisti, potrebbe rendere ancora più instabile il clima politico. Secondo un sondaggio di El Pais, il partito sta crescendo velocemente e per le elezioni del 28 aprile potrebbe arrivare a ottenere l’11% dei consensi. In quello che fino a qualche anno fa era visto come modello di stabilità, il miracolo economico potrebbe trovare il peggior nemico nell’ingovernabilità del clima politico.