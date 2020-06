Spactiv annuncia risultati Betty Blue

editato in: da

(Teleborsa) – Spactiv ha reso noti i risultati del 1° trimestre di Betty Blue della stilista Elisabetta Franchi, che chiude il periodo con un fatturato di 37,9 milioni, in crescita del 2,7%, ed un EBITDA in aumento del 10% a 9,2 milioni.

L’EBIT del primo trimestre si porta a 8,6 milioni, in crescita del 12,1% rispetto al primo trimestre 2019..

Liquidità Netta per 8,62 milioni, al netto di 6 milioni di debiti nei confronti dei Soci per dividendi deliberati nel 2019 e non ancora completamente pagati.