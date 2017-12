Space4, concluso con successo il collocamento istituzionale

(Teleborsa) – Space4 ha concluso con successo il collocamento istituzionale delle proprie azioni ordinarie – rivolto esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e ad investitori istituzionali all’estero finalizzato alla quotazione sul Segmento Professionale del Mercato Telematico degli Investment Vehicles organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MIV).

In particolare, sono state complessivamente collocate 50 milioni di azioni ordinarie, al prezzo di 10 euro per azione, per un controvalore complessivo di 500 milioni di euro.

A fronte delle adesioni pervenute, il Consiglio di Amministrazione di Space4 esercita la facoltà, descritta nel prospetto informativo di incrementare l’offerta fino a 500 milioni.

Space4 è la quarta special purpose acquisition company (SPAC) promossa da Space Holding.

Nel 2013 Space Holding aveva costituito Space, la prima SPAC di diritto italiano quotata sul MIV, che aveva effettuato la business combination con FILA nel giugno 2015. Nel luglio 2015 Space Holding ha poi costituito Space2 che lo scorso aprile ha completato l’operazione di business combination con Avio e dalla cui scissione parziale e proporzionale è nata Space3 che, solo pochi giorni fa, ha realizzato la propria business combination con Aquafil.

A fronte della sottoscrizione di 50 milioni di azioni ordinarie, sono stati pertanto complessivamente assegnati 20 milioni di market warrant, di cui 10 milioni saranno emessi e inizieranno a negoziare in concomitanza con le azioni ordinarie, mentre ulteriori 10 milioni saranno emessi e inizieranno a negoziare al completamento della cosiddetta business combination da parte di Space4 con una società target. La data di pagamento e di inizio delle negoziazioni delle 50 milioni azioni ordinarie di Space4 e dei 10 milioni market warrant è prevista per il 21 dicembre 2017.

A fronte della sottoscrizione di 50 milioni di azioni ordinarie da parte degli investitori istituzionali italiani e esteri, Space Holding ha sottoscritto azioni speciali, non destinate alla quotazione, al prezzo di 10 euro per azione, tali per cui, anche in seguito della conversione in azioni speciali delle azioni ordinarie esistenti di Space4 di titolarità di Space Holding, alla data di inizio negoziazioni Space Holding deterrà complessivamente 1.250.000 azioni speciali (per un controvalore complessivo di Euro 12,5 milioni), cui sono abbinati sponsor warrant, che consentono la sottoscrizione di ulteriori azioni ordinarie a determinate condizioni, nel rapporto di n. 2 sponsor warrant ogni azione speciale, per un totale di 2.500.000 sponsor warrant.