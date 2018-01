S&P ritiene che l’euro forte metterà in stand by il tapering della BCE

(Teleborsa) – L’euro forte potrebbe avere ripercussioni anche sul tapering della BCE. Lo ha affermato l’agenzia di rating Standard and Poor’s, dopo che la moneta unica ha sfondato ieri il tetto di 1,24 USD. sulle dichiarazioni del Segretario al Tesoro statunitense Steven Mnuchin.

L’agenzia ha affermato che l’inflazione potrebbe essere più alta di 0,7 punti e quindi in linea con il target BCE, se il cambio dell’euro fosse ai livelli del 2015.

Invece, il continuo apprezzamento della divisa europea, che oggi mostra un apprezzamento del 18% rispetto ai minimi dell’anno scorso, rende più complicato per l’Eurotower portare l’inflazione sul target auspicato del 2%, per i riflessi che la valuta forte avrebbe sulle importazioni.

Le considerazione di S&P arrivano proprio nel giorno in cui si riunisce la BCE, dalla quale non sono attese grandi novità. E secondo l’agenzia di rating anche Draghi in conferenza stampa “potrebbe mantenere un tono aodante”.

Frattanto, il cambio euro/dollaro al momento si mantiene a 1,2403 USD (+0,03%) dopo aver toccato un masismo di 1,2459.