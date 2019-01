S&P meno ottimista su crescita dell’Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Arriva un altro duro colpo per le previsioni di crescita formulate dal governo nel DEF. Questa volta è l’agenzia internazionale Standard and Poor’s a mettere in dubbio le stime, definendole “ottimistiche”.

Nel corso dell’Annual Press Conference sull’Italia, S&P ha detto che prevede una crescita più lenta del previsto al ritmo dello 0,7% contro un target fissato nel DEF al’1,5% mentre nel 2020 sarà a +0,9%. Le stime sui consumi in Italia sono stabili, ma le prospettive sugli investimenti inferiori alla media europea.

Stime che fanno perno sugli ultimi dati relativi al PMI ed alla produzione industriale che ha subito un tracollo a novembre. Numeri che andranno confrontati con quelli di dicembre e gennaio per valutare la persistenza dle rallentamento.

“Siamo ancora lontani, nello scenario base, da una recessione e anche da una stagnazione”, ha poi precisato Sylvain Broyer, capo economista dell’area EMEA (Europa, Medioriente, Africa), aggiungendo che il rischio “comunque investirebbe non solo l’Italia ma la stessa Eurozona”. La previsione per il PIL dell’Eurozona formulata dall’agenzia è pari a +1,6% nel 2019 e nel 2020.