S&P conferma il rating dell’Italia a BBB. Outlook stabile

(Teleborsa) – Standard & Poor’s conferma il rating dell’Italia a BBB, con outlook stabile.

L’agenzia statunitense prevede che nel 2018 il PIL italiano crescerà dell’1,5%, come anticipato dal Documento di economia e finanza (DEF) 2018 che è stato approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri.

S&P, tuttavia, lancia l’allarme per i rischi rappresentati dall’incertezza politica del Paese con la formazione di un nuovo Governo che sembra diventare sempre più difficile. L’agenzia mette in guardia anche sul debito pubblico elevato che insieme alla politica potrebbe rappresentare implicazioni negative per il rating del Paese.