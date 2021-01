S&P 500 e Nasdaq ai massimi storici spinti da insediamento Biden

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta positiva per il listino USA, in una giornata di festa in cui tutto il mondo guarda agli USA per l’insediamento di Joe Biden. Guadagno dello 0,80% per il Dow Jones; sulla stessa linea, in rialzo l’S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.852 punti. Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+2,24%), che raggiunge massimi storici; con analoga direzione, in netto miglioramento l’S&P 100 (+1,78%).

I grandi guadagni di Netflix hanno innescato una giornata positiva per tutte quelle aziende tecnologiche che hanno beneficiato dal boom dello smart working e dell’intrattenimento da casa.

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+3,89%), beni di consumo secondari (+2,11%) e informatica (+2,08%). Il settore finanziario, con il suo -0,55%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Microsoft (+3,97%), Apple (+3,19%), Nike (+2,40%) e Visa (+2,39%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Goldman Sachs, che continua la seduta con -1,84%.

Sotto pressione Walgreens Boots Alliance, con un forte ribasso dell’1,65%.

Soffre JP Morgan, che evidenzia una perdita dell’1,40%.

Preda dei venditori Procter & Gamble, con un decremento dell’1,04%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Netflix (+15,96%), Alphabet (+5,84%), Alphabet (+5,80%) e Wynn Resorts (+4,40%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Fastenal, che continua la seduta con -4,46%.

Pesante Applied Materials, che segna una discesa di ben -3,61 punti percentuali.

Seduta drammatica per Lam Research, che crolla del 3,33%.

Sensibili perdite per KLA-Tencor, in calo del 3,10%.