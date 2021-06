Southwest Airlines ordina 34 Boeing 737 MAX aggiuntivi

editato in: da

(Teleborsa) – Sulla base del miglioramento dei ricavi, grazie alla ripresa dell’economia e dei viaggi in USA, e dei piani di ammodernamento della flotta in corso, Southwest Airlines ha stipulato un accordo supplementare con Boeing per aumentare i suoi ordini 2022 di 34 aeromobili 737 MAX 7. L’operazione aumenta gli ordini del vettore per i MAX 7 nel 2022 a 234 aerei.

La compagnia statunitense, la più grande low-cost al mondo, ha anche reso noto che il suo consumo medio di cassa (burn rate) è stato di circa 2 milioni di dollari al giorno a maggio 2021. La società ora stima che questo sia compreso tra 1 e 2 milioni al giorno nel secondo trimestre 2021, rispetto alla sua precedente stima di 1-3 milioni al giorno, principalmente a causa dell’aspettativa di ricavi più elevati, grazie al rimbalzo del turismo.

Nella stessa comunicazione alla SEC, la società ha detto che continua ad aspettarsi che la sua capacità del secondo trimestre 2021 aumenti di circa l’87% anno su anno, e diminuisca di circa il 16% rispetto al secondo trimestre 2019. La società prevede inoltre che la sua capacità ad agosto 2021 aumenterà di circa il 39% anno su anno e sarà simile a quella di due anni fa.