Sourcesense sigla accordo per realizzazione piattaforma cloud

(Teleborsa) – Sourcesense ha raggiunto con un primario Istituto Bancario un accordo del valore di oltre 320.000 euro per la realizzazione ed erogazione di una piattaforma cloud a supporto dei private banker per l’anno in corso.

Tale piattaforma sarà basata sull’ultima versione di una componente Open Source per la gestione dei contenuti che, sempre all’interno del contratto, sarà estesa a tutti gli altri servizi che costituiscono la corporate presence del cliente.

L’accordo prevede inoltre che Sourcesense fornisca servizi di automazione delle infrastrutture di provisioning, tramite pratiche DevOps, per le piattaforme applicative dell’istituto.

