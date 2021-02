Sourcesense, risultati 2020 positivi. IPO ha rafforzato situazione patrimoniale

editato in: da

(Teleborsa) – Sourcesense, società attiva nel settore IT e quotata su AIM Italia da agosto 2020, ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 17,2 milioni di euro, in crescita dell’11% rispetto all’esercizio 2019. L’EBITDA è stato di 2,1 milioni di euro, +24% rispetto allo stesso periodo del 2019. La posizione finanziaria netta è di 2 milioni di euro, in netto miglioramento (+250%) rispetto al 31 dicembre 2019 (debito per euro 1,4 milioni) e al 30 giugno 2020 (debito per 0,8 milioni).

La società ha precisato che l’aumento dei ricavi è da imputare a un consolidamento omeogeno e non include alcun contributo derivante dall’acquisizione di MMUL S.r.l. realizzata a fine 2020 e che “il dato della posizione finanziaria netta è positivamente influenzato principalmente dai proventi derivanti dall’IPO, al netto degli investimenti effettuati (0,6 milioni per l’acquisizione di MMUL S.r.l.).

“Il 2020 ha rappresentato un punto di svolta per Sourcesense, con la quotazione sul Mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana, perfezionata lo scorso 12 agosto. Un passo del quale siamo molto orgogliosi e che ha consentito un significativo rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria”, ha commentato Marco Bruni, presidente e amministratore delegato.

“Durante l’anno, grazie ai proventi della quotazione, abbiamo concluso l’acquisizione di MMUL S.r.l., società italiana specializzata nella realizzazione e gestione automatica di infrastrutture cloud di nuova generazione, che ci consentirà di consolidare i servizi offerti dalla nostra service line Cloud Services”, ha aggiunto.

