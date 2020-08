Sourcesense, debutto col botto su AIM Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Sourcesense società operante nel settore IT sui mercati italiano e inglese, leader nelle soluzioni cloud-native basate su tecnologie open source, ha debuttato oggi all’AIM Italia, il mercato dedicato alle PMI, dopo aver raccolto con il collocamento 3,5 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 32,53% e la capitalizzazione è pari a circa 10,7 milioni di euro.

Si tratta della settima ammissione sui mercati di Borsa Italiana da inizio anno e della sesta su AIM Italia, che porta a 128 il numero delle aziende attualmente quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese.

Sulle prime battute il titolo non fa prezzo e mostra un rialzo teorico del 50% rispetto al prezzo di collocamento di 1,3 euro.

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: “AIM Italia cresce ancora con Sourcesence, una realtà dinamica e innovativa che grazie all’accesso ai mercati dei capitali sarà in grado di sviluppare ulteriormente il proprio business e consolidare la propria presenza a livello europeo. L’accesso al mercato consentirà alla società di aumentare la propria competitività e visibilità e di attrarre e mantenere risorse qualificate e nuovi talenti”.

“Siamo molto soddisfatti della quotazione su AIM che rappresenta un importante passo nella strategia di Sourcesense. L’ottimo riscontro da parte degli investitori, che ringraziamo per la loro fiducia, testimonia l’apprezzamento nei confronti del nostro modello di business e dei nostri progetti di sviluppo. Il lavoro di squadra è stato fondamentale in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo. Il capitale raccolto sarà utilizzato per continuare a sviluppare il nostro business e potenziare la nostra presenza a livello nazionale e internazionale”, questo il commento di Marco Bruni, Amministratore Delegato di Sourcesense.