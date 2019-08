Sottotono Milano e gli altri Listini europei

editato in: da

(Teleborsa) – Si chiude in ribasso la seduta di Piazza Affari e delle altre borse europee partite col segno positivo nel tentativo di reagire a due giorni di pesanti ribassi innescati dal peggioramento delle tensioni commerciali tra USA e Cina che ha mandato in apnea i mercati mondiali.

Sul mercato Forex, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.472,1 dollari l’oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il greggio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 54,62 dollari per barile.

Lieve calo dello spread, che scende a +205 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,51%.

Tra le principali Borse europee soffre Francoforte, che evidenzia una perdita dello 0,78%. Preda dei venditori anche Londra, con un decremento dello 0,72%. Resta vicino alla parità Parigi (-0,13%). Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con il FTSE MIB che lascia sul parterre lo 0,68%.

Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,3 miliardi di euro, in calo di 638,4 milioni di euro, rispetto ai 2,94 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,68 miliardi di azioni, rispetto ai 0,72 miliardi precedenti.

Tra i 217 titoli trattati, 78 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 123 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 16 titoli.

Apprezzabile rialzo (+0,44%) a Milano per il comparto costruzioni.

Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti materie prime (-2,31%), alimentare (-2,09%) e viaggi e intrattenimento (-1,65%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Fineco (+2,25%), Buzzi Unicem (+2,24%), Diasorin (+0,96%) e Fiat Chrysler (+0,79%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Pirelli, che ha terminato le contrattazioni a -2,68%. Giù CNH Industrial, con un calo del 2,42%. Crolla Tenaris, con una flessione del 2,34%.

Vendite a piene mani su Campari, che soffre un decremento del 2,15%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Banca Farmafactoring (+2,16%), Credito Valtellinese (+1,86%), Gima TT (+1,74%) e Rai Way (+1,54%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Cairo Communication, che ha archiviato la seduta a -4,44%. Pessima performance per Interpump, che registra un ribasso del 4,36%. Sessione nera per Tod’s -4,33% in attesa della semestrale.