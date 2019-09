Sostravel, esito assegnazione Bonus Share e variazione del Capitale Sociale

editato in: da

(Teleborsa) – Sostravel.com S.p.A. rende noto che l’Emittente ha ricevuto richieste di assegnazione di c.d. Bonus Share per complessive n° 47.225 azioni ordinarie Sostravel.com S.p.A. con codice ISIN IT0005338675. In conseguenza dell’emissione delle n. 47.225 azioni ordinarie, il capitale sociale dell’operatore digitale del mercato dei servizi di assistenza per i passeggeri del trasporto aereo sarà suddiviso in n. 5.981.225 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ed ammonterà complessivamente a Euro 598.122,50.

Dopo gli opportuni controlli, l’Emittente provvederà ad assegnare, gratuitamente, entro il 17 settembre 2019, le suddette azioni ordinarie Sostravel.com S.p.A – codice ISIN IT0005338675 accreditandole, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., sui conti titoli degli intermediari finanziari che hanno trasmesso l’Attestazione di Titolarità.

L’Emittente provvederà infine a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Varese nei termini di legge.

(Foto: by Erik Odiin on Unsplash)