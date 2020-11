Sostenibilita, Zurich: “Obiettivi ambientali e sociali al centro della strategia di impact investment”

editato in: da

(Teleborsa) – Zurich Insurance Group (Zurich), la principale compagnia assicurativa dell’indice Dow Jones Sustainability Index (DJSI), diventerà il primo grande investitore istituzionale a dare priorità all’impatto piuttosto che all’ammontare del suo portafoglio di investimenti. Il Gruppo – spiega Zurich in una nota – si concentrerà, in particolare, sull’obiettivo di evitare 5 milioni di tonnellate metriche di emissioni equivalenti di CO2 all’anno, pari alla quantità emessa in un anno da un milione di automobili, e di migliorare ogni anno la vita di 5 milioni di persone, un numero paragonabile alla popolazione dell’Irlanda. A partire dalla fine di settembre, il portafoglio ha contribuito ad evitare 2,9 milioni di tonnellate di emissioni equivalenti di CO2, migliorando la vita di 4 milioni di persone. Un impegno – prosegue la nota – che fa seguito al superamento dell’obiettivo di 5 miliardi di dollari stabilito tre anni fa per il portafoglio di investimenti a impatto del Gruppo.

“Oggi, ancora una volta, – ha dichiarato Urban Angehrn, group chief investment officer di Zurich – siamo una guida per il settore, promuovendo il passaggio dagli obiettivi monetari di investimento all’impatto effettivo raggiunto. L’obiettivo della nostra strategia di investimento a impatto è sempre stato quello di ottenere risultati positivi attraverso le nostre decisioni di investimento. Tenendo presente questo aspetto, riteniamo che per noi sia fondamentale impegnarci a investire quanto necessario per raggiungere i nostri obiettivi ambientali e sociali, che rimangono invariati”.

“Il Global Impact Investing Network – ha commentato Amit Bouri, co-founder e ceo GIIN – plaude la scelta di Zurich Insurance Group di continuare ad alzare il livello dei suoi investimenti ad impatto sociale. Per raggiungere i nostri più grandi obiettivi globali, come gli UN Sustainable Development Goals e i target definiti dagli Accordi di Parigi, abbiamo bisogno dell’impegno di investitori istituzionali. A livello globale gli investitori svolgono un ruolo decisivo nella trasformazione del nostro futuro e la nostra speranza è che Zurich inspiri altri investitori”.

L’impact investment portfolio di Zurich, pari a 5,4 miliardi di dollari, include green bond, social&sustainability bond, e fondi di private equity.