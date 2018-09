Sostenibilità, settimana europea della mobilità con al centro car e bike sharing

editato in: da

(Teleborsa) – Al via domenica 16 settembre la Settimana europea della mobilità (EUROPEANMOBILITYWEEK), che si terrà dal 16 al 22 settembre in oltre 2400 città. Lo ha annunciato la Commissione europea, portando avanti per il 17esimo anno consecutivo l’iniziativa volta a promuovere la mobilità urbana sostenibile e ridurre le emissioni, in particolare nelle città.

La proposta si pone in linea di continuità con la difesa dell’accordo di Parigi sul clima e con quanto dichiarato da Juncker nel suo discorso sullo stato dell’Unione.

L’edizione di quest’anno incoraggerà le persone a utilizzare forme condivise di trasporto come la condivisione di biciclette e auto con lo slogan “Mix and Move” (mescola e muoviti).

Il commissario per i Trasporti Violeta Bulc, nell’annunciare l’iniziativa, ha sottolineato “vogliamo incoraggiare tutti a prendere in considerazione diverse opzioni di mobilità e selezionare quelle più appropriate per ogni viaggio, mescolando i modi in cui ci muoviamo, in modo da risparmiare tempo, migliorare la nostra salute e ridurre i costi di trasporto”.

“Mix and Move significa sostenere una transizione verso un sistema di trasporto più umano. Significa promuovere modalità più pulite, più efficienti in termini di consumo di carburante e più viaggi a propulsione umana”, ha aggiunto Karmenu Vella, commissario europeo per l’Ambiente.