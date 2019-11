Sostenibilità, menzione speciale a EniServizi premio Spreco Zero 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Riconoscimento speciale per EniServizi (società del gruppo Eni) nell’ambito del premio Spreco Zero 2019 giunto alla 7^ edizione e promossa dalla campagna Spreco Zero di Last Minute Market, in sinergia con il Ministero dell’Ambiente e il progetto 60 Sei ZERO dell’Università di Bologna – Distal, con la collaborazione dell’ANCI e della rete Sprecozero.net. La menzione speciale a Eni Servizi è andata per il progetto sui servizi di ristorazione basato sulla sicurezza alimentare, sulla cultura della sana alimentazione e che valorizza l’impegno nel recupero e nella redistribuzione degli sprechi da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, dagli operatori ai consumatori finali, in un’ottica di economia circolare.

Le premiazioni si svolgeranno martedì 26 novembre a Roma, nell’Auditorium del Ministero dell’Ambiente dalle 15.30: all’evento porterà il suo saluto il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e protagonista dell’appuntamento sarà l’artista Neri Marcorè, Ambassador 2019 del Premio Vivere a Spreco Zero per l’attenzione, la sensibilità e l’efficacia d’impegno.