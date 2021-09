Sostenibilità, Iren: pubblicato il bando AmbientAzioni per i giovani dai 18 ai 26 anni di Torino

editato in: da

(Teleborsa) – Pubblicato oggi sul sito di Iren, il bando AmbientAzioni, promosso dal Comitato Territoriale Iren di Torino, che anche quest’anno si propone l’obiettivo di selezionare progetti di sostenibilità ambientale e sociale meritevoli di finanziamento. Il bando si rivolge alle giovani e ai giovani tra i 18 e i 26 anni di età, invitando loro a proporre un progetto inerente a uno o più dei seguenti ambiti: il risparmio di risorse energetiche e idriche; la riduzione della produzione di rifiuti; la riduzione della produzione di CO2 e la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Il Bando si inserisce nell’ambito delle attività del Comitato territoriale di Torino che si propone di favorire la partecipazione della comunità locale nella realizzazione di iniziative di sostenibilità per generare una migliore qualità della vita ed è coerente con il nuovo concetto di multicircle economy sviluppato da Iren, nella quale le differenti aree di attività condividono il valore dell’utilizzo responsabile delle risorse.



I progetti presentati devono rispondere ad una serie di requisiti: essere originali, dimostrare benefici per la collettività, avere ricadute sul territorio della Città Metropolitana, poter essere replicati in altri contesti, essere immediatamente realizzabili e avere un costo di realizzazione non superiore ai 12.500 euro. In aggiunta a questi criteri, si sottolinea l’invito a formulare iniziative che possano mitigare gli effetti negativi della crisi generata dal Covid-19 e – comunque – che si possano realizzare anche in presenza di vincoli di distanziamento causati dalla emergenza sanitaria. La partecipazione è gratuita e aperta a coloro che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 26 anni e siano residenti o studenti nell’area della Città Metropolitana di Torino.

La richiesta di partecipazione, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere inviata – entro e non oltre il 20 novembre 2021 – tramite la piattaforma dei Comitati Territoriali Iren http://www.irencollabora.it, previo caricamento di tutto il materiale richiesto, seguendo le istruzioni previste.