Sostenibilità, in UE 10% obbligazioni corporate IG non rispetta standard

(Teleborsa) – Chiarire cosa significa “sostenibilità” nella pratica: con questo obiettivo la legislazione UE in materia di tassonomia stabilirà quali attività economiche si potranno qualificare come “sostenibili” o “verdi”. Un passaggio che, senza dubbio, rappresenterà uno stimolo per il mercato delle obbligazioni verdi. Tuttavia, la maggiore chiarezza che ne deriva potrebbe anche portare alla luce quelle aziende che emettono obbligazioni nell’Eurozona ma che non rispettano gli standard di sostenibilità sempre più diffusi, aprendole alla

potenziale minaccia di disinvestimento.

Un’analisi di Nn Investment Partners (Nn Ip) mostra che 206 delle 729 società che emettono obbligazioni Investment grade (IG) per un valore pari o superiore a 300 milioni di euro nella zona euro non presentano i requisiti per l’indice Bloomberg Barclays Msci Euro Aggregate Sustainable Sri Sector Neutral Index. Queste società rappresentano il 28% del numero di società dell’equivalente non sostenibile, l’indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index, e un quarto (25%) delle sue obbligazioni in emissione.

Lo studio rileva che le società che non rientrano nell’indice operano in diversi settori, incluse le società coinvolte in pratiche controverse,

come la produzione di tabacco e di armi, nonché aziende che operano in settori che spaziano da quello finanziario a quello chimico.