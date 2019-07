Sostegno persone in povertà assoluta: sottoscritta intesa tra Inps e Roma Capitale

editato in: da

(Teleborsa) – E’ stato sottoscritto oggi, lunedì 8 luglio, in attuazione del Progetto “Inps per tutti” promosso dal Presidente dell’ente, Pasquale Tridico, un accordo con Roma Capitale.



RAGGIUNGERE I PIU’ DEBOLI E INTERCETTARNE I BISOGNI – “Si tratta di una collaborazione – si legge nella nota ufficiale – tesa a raggiungere le persone in stato di povertà assoluta, valutarne l’eventuale diritto a prestazioni Inps e supportarle nella gestione della domanda, secondo un sostanziale “rovesciamento” delle posizioni aderendo, quindi, all’idea di una Pubblica Amministrazione proattiva che raggiunge i più deboli e ne intercetta i bisogni.

Per l’attuazione è prevista la collaborazione delle organizzazioni che operano in convenzione con Roma Capitale, nell’erogazione dei servizi”.