Sorgente Sgr: nasce Fondo Giorgione Due con portafoglio alberghiero

(Teleborsa) – Sarà operativo entro giugno Giorgione Due, fondo riservato istituito da Sorgente Sgr a fine febbraio, con un portafoglio incentrato sul settore degli hotel. Nel portafoglio iniziale due hotel quattro stelle a Roma, attualmente gestiti da un Gruppo alberghiero italiano.

Il fondo, istituito in collaborazione con alcuni istituti bancari, investe su posizioni creditizie incagliate per trasformarle in asset redditizi.

Le due strutture, situate nelle vicinanze degli aeroporti della Capitale con una clientela prevalentemente turistico-religiosa, hanno un valore di circa 68 milioni di euro.