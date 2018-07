Sorgente SGR, il Fondo Botticelli scende in campo per sostenere le PMI

editato in: da

(Teleborsa) – Sorgente SGR ha istituito il Fondo Botticelli che investirà l’equity raccolta in crediti commerciali “in bonis” originati in Italia, scegliendo di valorizzare il mercato delle piccole e medie imprese, particolari destinatari della piattaforma di crediti pro-soluto.

I crediti in portafoglio saranno costituiti da fatture commerciali, acquistate in prevalenza da PMI in cambio di liquidità immediatamente disponibile. Le transazioni avverranno attraverso un nuovo “marketplace finanziario di fatture garantite” che si basa sull’utilizzo della piattaforma on line ideata e gestita da Cash Trading, che ricoprirà anche il ruolo di advisor incaricato di supportare Sorgente Sgr nella selezione e nell’incasso dei crediti.

Il Fondo, che avrà una dimensione fino a 150 milioni di euro, ha una durata di cinque anni, prorogabili, e potrà effettuare investimenti continui in nuovi crediti.

L’operazione rappresenta per Sorgente un concreto passo avanti nella strategia di investimenti nell’economia reale e nel processo di diversificazione.

Molteplici sono i vantaggi anche per gli investitori, grazie a rendimenti superiori alla media, probabilità di default quasi nulle e comunque coperte da assicurazioni.