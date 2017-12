Sorgente, prosegue valorizzazione patrimonio immobiliare di Ipab Sant’Alessio

(Teleborsa) – Prosegue l’attività di Sorgente Sgr con l’Ipab – Centro Regionale Sant’Alessio-Margherita di Savoia per i Ciechi per valorizzare il vasto patrimonio di immobili storici e di residenze dell’Ipab.

Altri 30 immobili e tre terreni, per un valore di circa 116 milioni, sono entrati a far parte del Fondo immobiliare Sant’Alessio gestito da Sorgente Sgr. Fra questi, anche lo storico palazzo di via Margutta, celebre set del film Vacanze Romane, e altri 7 asset sottoposti a vincolo, per i quali il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha dato il proprio benestare. Nei prossimi mesi, dopo un lavoro di ricognizione e studio, questo patrimonio verrà riqualificato e infine messo a reddito, cioè dato in affitto a canoni di mercato. Oltre ai palazzi centrali di Roma, da via di Santa Maria in Via a Vicolo Savelli, ci sono immobili in zone semi centrali della Capitale e anche nel resto della Regione.