Sorgenia annuncia un ulteriore rimborso del debito

(Teleborsa) – Sorgenia riduce ulteriormente il debito. L’operatore del mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale ha annunciato un ulteriore rimborso del debito per circa 20 milioni di euro nei conti di fine anno, portando cosi` a 340 i milioni di euro rimborsati nel 2017. L’indebitamento netto scende sotto i 750 milioni di euro.

“In meno di tre anni anni Sorgenia e` stata risanata e si e` trasformata”, ha dichiarato Gianfilippo Mancini, Amministratore Delegato della società spiegando di aver “puntato alla digitalizzazione di tutte le attivita`, sia nella vendita che nella produzione di energia. Investiamo sui giovani che ci aiutano ad avere una visione innovativa del mercato. Abbiamo creato le condizioni che ci consentono di dare ai clienti offerte stabilmente piu` vantaggiose. Questa trasformazione ha influito in modo evidente sui conti e ha creato i presupposti per diventare sempre piu` protagonisti in un mercato che sta cambiando in modo sostanziale e veloce”.

Nel 2017 l’Ebitda e` previsto superiore ai 150 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 122 milioni di euro del 2016 e quasi quattro volte il risultato del 2015 di 40 milioni di euro.