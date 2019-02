Sony, linea Xperia: arriva il display 21:9

editato in: da

(Teleborsa) – La sfida è alzare l’asticella sempre di più, offrendo agli utenti standard tecnologicamente sempre più elevati ed esperienze in grado di mettere insieme più canali, con un unico dispositivo che sia in grado di rispondere a molteplici richieste. Stavolta l’obiettivo è portare sul telefono lo standard della cinematografia: questo l’obiettivo di Sony che al Mobile World Congress di Barcellona ha portato 4 smartphone di cui 3 con il formato inedito 21:9. Dunque, un po’ più sottili e allungati rispetto a quello cui siamo abituati.

4, appunto, i modelli ma mentre Xperia 10 e 10 Plus sono già in vendita, al pari di Xperia L3, il top di gamma Xperia 1 viene solo presentato a Barcellona ma sarà in vendita a maggio.

PAROLA CHIAVE IDENTITA’ – “Il nostro obiettivo è mettere dentro lo smartphone sempre più intrattenimento, con tutta l’esperienza di Sony – dice Marco Pacchetti, product specialist Sony Mobile Italia – Oggi gli smartphone sono sempre più simili, vogliamo dare una maggiore identità ai nostri dispositivi”.