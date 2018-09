Sondaggi, Salvini fa il pieno di consensi: Lega primo partito, sorpasso sui 5 Stelle

editato in: da

(Teleborsa) – L’indagine per sequestro di persona sul caso nella nave Diciotti non sembra scalfire il consenso per Matteo Salvini. Anzi. Gli ultimi sondaggi certificano l’ascesa della Lega, sempre più primo partito, che sfonda la quota del 30%, attestandosi intorno al 32%. Staccato il secondo partito, il Movimento 5 Stelle, che si ferma al 27,9%. Il PD scende ancora, per quanto di poco. Si attesta, infatti, intorno al 17%. Circa il doppio rispetto a Forza Italia, oggi “ridotta” all’8,7%. Esecutivo promosso dal 62%.

DI MAIO CRESCE IN POPOLARITA’ – A riflettere questi orientamenti ci pensa, infatti, l’indice di popolarità dei leader. Il premier, Giuseppe Conte, è, infatti, apprezzato dal 61% degli italiani, intervistati da Demos. Appena sopra a Matteo Salvini. Il ministro degli Interni, e capo della Lega, raggiunge, a sua volta, il 60%: 8 punti in più negli ultimi 4 mesi. Ma la progressione più rilevante viene espressa da Luigi Di Maio. La sua popolarità, infatti, durante l’estate, è salita di 15 punti, raggiungendo il 57% .

TONFO RENZI – Cattive notizie, invece, per Matteo Renzi che raccoglie appena il 23%.