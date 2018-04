editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Somec si prepara a sbarcare all’Aim Italia di Borsa Italiana nel mese di maggio.

La società trevigiana è uno dei principali operatori mondiali nei settori della progettazione, produzione su misura e posa in opera di involucri vetrati ad alto contenuto ingegneristico, progettuale e innovativo per la realizzazione di nuove navi da crociera (Marine Glazing) e della progettazione, produzione su misura e installazione di aree catering per navi da crociera (Marine Cooking Equipment). Il Gruppo, inoltre, offre servizi di conversione, ammodernamento, sostituzione e riparazione di elementi di involucri vetrati e aree pubbliche di navi da crociera già in esercizio (Marine Refitting). Il Gruppo vanta nel settore un know-how ventennale con lavori su più di 200 navi da crociera.

Si prevede un’offerta mista da circa 50 milioni di euro (aumento capitale + cessione azioni). Fissata una forchetta di prezzo tra 21,00 e 26,50 euro.

L’IPO mira a raccogliere risorse per accelerare la strategia di crescita tramite acquisizioni.

L’ammissione alle negoziazioni è prevista per il 10 maggio 2018.