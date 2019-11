Somec, nuove commesse Seascape in Finlandia

editato in: da

(Teleborsa) – Nuovi ordini dalla Finlandia per Somec. La società trevigiana quotata sull’AIM Italia, specializzata in grandi progetti architettonici chiavi in mano in ambito navale e civile, ha acquisito nuove commesse nella nazione del Nord Europa per un valore complessivo di oltre 35 milioni di euro (considerando anche gli ordini in opzione).

L’ordine, commissionato dai cantieri Meyer Turku nell’ambito del progetto Icon Series per Royal Caribbean, riguarda la progettazione, la fornitura e la posa in opera dei serramenti per le cabine delle navi classe Icon e include gli innovativi serramenti automatizzati sviluppati dalla Ricerca e Sviluppo di Somec. La prima consegna è prevista già nel 2022.

Nel corso del primo semestre, Somec ha intrapreso lo sviluppo di una piattaforma web e cloud per la gestione dei serramenti automatizzati delle cabine passeggeri e delle aree comuni, che ottimizza il monitoraggio e l’utilizzo dei dispositivi a bordo della nave, al fine di favorire l’aumento del comfort dei passeggeri e la riduzione dei consumi energetici.

Somec ha comunicato nel primo semestre nuovi ordini per oltre 182 milioni di euro, raggiungendo un backlog al 30.06.2019 di 552 milioni di euro, a cui si aggiungono dall’inizio del secondo semestre 2019 ad oggi ordini per 120 milioni di euro. Gli ordini acquisiti nel corso del 2019 ad oggi ammontano complessivamente a 302 milioni di euro.